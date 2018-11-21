NBA》巫師雙槍合砍57分宰快艇 上演本季第二大逆轉秀

巫師明星後衛沃爾此戰砍30分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況不佳的巫師，今天克服第二節就落後24分的劣勢，靠著「雙槍」沃爾（John Wall）、畢爾（Bradley Beal）合砍57分，助球隊在主場以125：118擊敗快艇，寫下本季第二大逆轉勝。

巫師在第二節就落後多達24分，但全隊不放棄比賽，下半場大反攻，末節剩下6分36秒，J.格林（Jeff Green）投進三分後，巫師追至2分差。隨後兩隊互有攻勢，巫師靠畢爾、大莫里斯、沃爾聯手打出一波10：2攻勢逆轉戰局，終場以7分之差獲勝，上演大逆轉。

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巫師以沃爾30分、8助攻表現最佳，畢爾27分7助攻，替補的J.格林貢獻20分，史托倫斯基（Tomas Satoransky）13分，大莫里斯（Markieff Morris）12分，波特（Otto Porter Jr.）11分。

快艇以T.哈里斯（Tobias Harris）29分9籃板最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）17分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）20分，L.威廉斯（Lou Williams）17分。

畢爾拿27分。（法新社）

替補的J.格林貢獻20分。（美聯社）

快艇以T.哈里斯（右）29分9籃板表現最佳。（美聯社）