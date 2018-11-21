NBA》D.格林0.5秒絕殺 暴龍踢館魔術穩坐聯盟龍頭（影音）

D.格林（右）在最後0.5秒，放進致勝絕殺球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今前往魔術踢館，面對東部龍頭，魔術半場打完就雙位數落後，雖然在富尼耶（Evan Fournier）帶頭狂飆27分下一度將比數追平，但決勝節卻沒能擋下暴龍的反擊，加上D.格林（Danny Green）最後0.5秒的絕殺進球，魔術終場就以91：93不敵暴龍，三連勝也中止。

首節暴龍就反客為主、火力全開，趁著魔術開賽還沒找到準心，第一節就轟下29分，要到雙位數領先；次節回來暴龍火力雖然稍歇，比分一度被魔術追近，但靠著D.格林轉身跳投命中，半場結束暴龍仍以47：37領先。

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沒想到易籃後，魔術開啟追分模式，富尼耶維持在外線的好手感，攜手A.戈登（Aaron Gordon）內外開火，領軍打出10：4的小高潮，接下來兩隊激戰，多次互換領先地位，不過魔術靠新秀班霸（Mohamed Bamba）的飛身單手爆扣，和富尼耶的罰球，在第三節打完反而以2分反超暴龍。

決勝節，暴龍調整好節奏，回歸的雷納德（Kawhi Leonard）兩次單打成功，D.格林也頻在外線放冷箭，不過魔術同樣緊咬比數，而離比賽結束前2.3秒，魔術富尼耶切入追成91：91，沒想到最後D.格林在0.5秒，從左側後仰跳投命中絕殺球，助暴龍驚險以93：91險勝魔術，以14勝4負戰績守住全聯盟第一。

暴龍靠著D.格林的絕殺球險勝魔術。（美聯社）

"Danny Green for the win... YES HE DID!"



The @Raptors newcomer nails the GAME-WINNER to improve to 14-4 on the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/7BKDyA9qlz — NBA （@NBA） November 21, 2018

暴龍雷納德攻下全隊最高18分、6籃板、2助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下15分，今天在關鍵時刻放致勝絕殺球的D.格林則攻下13分；魔術富尼耶20投11中，攻下全場最高的27分，伍切維奇（Nikola Vucevic）繳出14分18籃板「雙十」，A.戈登則拿下16分。

魔術富尼耶攻下全場最高27分。（USA TODAY Sports）