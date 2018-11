NBA》D.格林0.5秒絕殺 暴龍踢館魔術穩坐聯盟龍頭（影音）

D.格林(右)在最後0.5秒,放進致勝絕殺球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今前往魔術踢館,面對東部龍頭,魔術半場打完就雙位數落後,雖然在富尼耶(Evan Fournier)帶頭狂飆27分下一度將比數追平,但決勝節卻沒能擋下暴龍的反擊,加上D.格林(Danny Green)最後0.5秒的絕殺進球,魔術終場就以91:93不敵暴龍,三連勝也中止。

首節暴龍就反客為主、火力全開,趁著魔術開賽還沒找到準心,第一節就轟下29分,要到雙位數領先;次節回來暴龍火力雖然稍歇,比分一度被魔術追近,但靠著D.格林轉身跳投命中,半場結束暴龍仍以47:37領先。

沒想到易籃後,魔術開啟追分模式,富尼耶維持在外線的好手感,攜手A.戈登(Aaron Gordon)內外開火,領軍打出10:4的小高潮,接下來兩隊激戰,多次互換領先地位,不過魔術靠新秀班霸(Mohamed Bamba)的飛身單手爆扣,和富尼耶的罰球,在第三節打完反而以2分反超暴龍。

決勝節,暴龍調整好節奏,回歸的雷納德(Kawhi Leonard)兩次單打成功,D.格林也頻在外線放冷箭,不過魔術同樣緊咬比數,而離比賽結束前2.3秒,魔術富尼耶切入追成91:91,沒想到最後D.格林在0.5秒,從左側後仰跳投命中絕殺球,助暴龍驚險以93:91險勝魔術,以14勝4負戰績守住全聯盟第一。

暴龍靠著D.格林的絕殺球險勝魔術。(美聯社)

"Danny Green for the win... YES HE DID!"



The @Raptors newcomer nails the GAME-WINNER to improve to 14-4 on the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/7BKDyA9qlz