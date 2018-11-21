足球》本田圭佑喜迎執教首勝 教練兼球員也不馬虎

本田圭佑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新球季一心三用的前日本國腳本田圭佑，除了以球員身份效力澳洲超級聯賽墨爾本勝利隊之外，今年8月還簽下兩年約免費擔任柬埔寨國家隊主帥兼領隊，在歷經三個多月後，昨他終於迎來職教生涯的首勝。

生涯在世界盃累積4顆進球，成為亞洲球員之最的本田圭佑，儘管已過而立之年，球技仍獲肯定，本季以年薪約290萬美元（約台幣8845萬元）加盟澳洲超級聯賽，隨後還拋出震撼彈，宣布自己將擔任柬埔寨國家隊的主帥並兼任總管。

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本田圭佑認真調度球員。（法新社）

本田圭佑初執教鞭的前5場比賽，戰績僅1和4負，柬埔寨曾兩度兵敗馬來西亞，也不敵新加坡和緬甸。在10月12日時，對上世界排名後段的東帝汶，原以為終於能收下勝利，沒想到卻差點在主場翻船，第91分鐘才驚險將比分扳平，以2：2跟東帝汶握手言和。

而在當地時間昨晚7點柬埔寨在東南亞錦標賽中主場迎戰寮國，上半場就取得了2：0的領先，寮國雖然在第76分鐘踢進一球，但1分鐘後柬埔寨馬上破網，粉碎寮國的反撲，在本田圭佑的領隊下終於贏球。

柬埔寨昨擊敗寮國，為本田圭佑拿下執教手勝。（歐新社）

儘管終於盼來執教首勝，但在小組單循環賽僅拿下3分的柬埔寨，仍然不敵拿下7分的緬甸和越南，確定在東南亞錦標賽小組賽提前出局。

而一心三用本田圭佑雖然一邊透過視訊對柬埔寨進行調度，也沒忘記要在澳洲好好踢球，在澳超前4輪比賽，本田圭佑就射進2球還拿下3次助攻，看來這位日本前國腳雖然已經32歲，狀態卻仍保持的相當不錯。