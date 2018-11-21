NBA》里拉德、麥考倫合拿60分勝尼克 拓荒者暫居西部龍頭

麥考倫今得31分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）今天兩人合砍60分，率球隊在客場以118：114擊敗尼克，拓荒者站上西部龍頭位置。

此戰兩隊打得難分難捨，半場打完拓荒者以58：60落後，第三節拓荒者雷納德（Meyers Leonard）在剩下1分13秒時三分球，逆轉比數，三節打完拓荒者以89：85領先；末節雙方互有攻勢，拓荒者仍保持領先，讀秒階段剩下9.5秒，里拉德切入禁區後，轉身跳投沒進，卻E.透納（Evan Turner）關鍵補籃得分，穩住戰局，終場以4分之差獲勝。

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麥考倫全場23投13中砍下31分，里拉德29分8助攻，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）有13分11籃板的雙十表現，雷納德15分，E.透納10分。

尼克以小哈達威（Tim Hardaway Jr.）32分最佳，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）16分，馮雷（Noah Vonleh）14分14籃板，替補出發的伯克（Trey Burke）砍19分。

由於快艇輸球，拓荒者以12勝5敗暫居西部龍頭，接下來球隊將碰上東部第二的公鹿、衛冕軍勇士。里拉德表示，「這是個好的挑戰，對我們是個很好的測試。」

里拉德今得29分8助攻。（法新社）

拓荒者E.透納。（法新社）

尼克小哈達威（右）拿32分。（美聯社）