MLB》高中時是多棲明星 法官不去運動家選擇念大學

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星球員「法官」賈吉（Aaron Judge）過去在高中時，是一名美式足球接球員、籃球場上的中鋒、又是投手兼一壘手。不過他一直到上大學之後，才有更多人注意到他的表現。

時任賈吉母校的林登高中助理教練Joe Linombo Jr.表示：「對於一個新生來說他很有天賦，但說實話，他有點軟弱。後來他的體格發展出來了，同時具備著技能和職業道德，他在場上一直都是個比別人更出色的孩子。」

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時任洋基隊區域球探的Tim McIntosh說道：「 我的堂兄是賈吉在籃球隊的教練，他表示賈吉有點被動，而且不夠強悍。但如果賈吉把你撞倒的話，他是會出手幫助你起身的人。」

賈吉則說，「我在高中時會打籃球、美式足球跟棒球，但我對這三項運動都不太認真。說實話，我還會感到厭倦。一旦來到足球季末時，我會等不及籃球季開始，我已經厭倦了每天都被衝撞。 然後，一旦籃球季要結束的時候，我會開始對於在場上跑來跑去感到厭煩，並想著『棒球季什麼時候開始？』。 然後當棒球季快打完的時候，我又會開始對足球感到興奮。這是一個循環。我認為這對我很有幫助，因為這讓我一直感到很新鮮。」

賈吉。（資料照，法新社）

曾擔任運動家隊球探的克拉克（Jermaine Clark）回憶時說道：「當賈吉在選前受訓時，我們所有的球探和球員發展部的員工都不停地問我賈吉要去哪所大學。年僅17、18歲的他當時在把球打上觀眾席。」



洋基隊的國內業餘球探副總裁Damon Oppenheimer：「我們當時認知到未來賈吉會有非常強大的力量。但在我們看來，我們會認為『這個傢伙有潛力，但去讀大學可能會成為他最好的選擇。』」

賈吉的大學教練Matt Curtis則表示，「長打能力是他最後才發展出來的。他從未在高中時表現過。以專業的觀點來看，賈吉的潛力大於他的表現。」

而運動家隊在2010選秀會的第31輪挑中了賈吉，不過他最後選擇去念大學。而三年後洋基隊在2013年選秀會上以第一輪總32順位選了他。

克拉克表示，「當你把所有的事情都考慮在內，他只是一名31輪的高中孩子，而且還拿到了大學獎學金，另外他的父母還都畢業於該大學，我們沒有辦法簽下他。」

賈吉說，「當時有個機會可以為運動家打球，這真的很有吸引力，運動家所屬的奧克蘭離我家非常近。不過當時，我只是不覺得我已經準備好、或有足夠成熟的心智與身體來開始我的職業棒球生涯。」

賈吉。（資料照，法新社）