羽球》進決賽奪冠率破9成 印尼男雙組合完全宰制

世界第一男雙吉德翁／蘇卡穆約今年幾乎壟斷所有男雙賽事。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印尼的世界第一男雙吉德翁／蘇卡穆約，在剛落幕不久的超級500香港公開賽決賽，直落二輕取日本組合嘉村健士/ 園田啟悟奪冠，而這也是他們本季第10座冠軍，這對印尼組合在今年世羽聯巡迴賽豪取8座冠軍、1座亞軍，亞洲羽球團體錦標賽和雅加達亞運也都奪冠，幾乎壟斷了今年所有重要的男雙賽事。

排名世界第一的印尼組合吉德翁／蘇卡穆約，在比賽中的打法和日本組合合嘉村健士/ 園田啟悟類似，所以雙方過去每次交手幾乎都打得難分難解，沒想到這次在香港公開男雙決賽，印尼組合火力全開、轟炸對手，僅用時35分鍾，就以21：13、21：12壓倒性擊敗日本組合，笑納本季第9冠。

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賽後吉德翁接受採訪表示，之前與園田啟悟/嘉村健士相遇總是打得十分辛苦，還好這次在決賽中從一開賽就能進入狀態，積極進攻，不給任何對手反攻的機會，才順利收下勝利，而蘇卡穆約則認為雙方的失誤次數，也是能獲勝的關鍵。

而在2018賽季，這對印尼組合在印尼大師賽、印度公開賽、全英賽、印尼公開賽、日本公開賽、丹麥公開賽、中國福州公開賽、香港公開賽，一年之內就席捲世羽聯8站巡迴賽冠軍。

此外兩人還在2018法國公開賽上奪得了亞軍，加上雅加達亞運和亞洲羽球團體錦標賽兩座男雙冠軍，這對超狂的印尼組合至今已摘下10冠1亞，11次打進決賽就有10次拿下冠軍，決賽奪冠率高得嚇人，也締造羽毛球男雙史上罕見紀錄。

吉德翁／蘇卡穆約。（資料照，法新社）