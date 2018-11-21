MLB》光芒騰出40人名單空間 忍痛丟30轟全壘打王

克隆被光芒移出40人名單。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊提交40人名單期限在台灣時間今天上午截止，為了避免潛力球員在規則5選秀被選走，選擇把今年陣中全壘打王克隆（C.J. Cron）移出40人名單，把他給指定讓渡（DFA）。

日前光芒為了清出空間，把胡智為交易給印地安人，換回不佔40人名單位置、還沒有規則5選秀資格的18歲野手Gionti Turner。今天又決定把本季敲出30轟的克隆移出40人名單。

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28歲的克隆本季560打席，繳出.253/.323/.493的打擊三圍，30發全壘打，而光芒陣中全壘打第二名也才14轟。克隆被預測將在這個休賽季獲得520萬的仲裁薪資，是光芒考量裁掉他的主因，節省下來的錢更增添運作靈活性。

光芒總管布魯姆（Chaim Bloom）坦言，這是個困難的決定，「過去一年他對我們貢獻很多，我們沒有排除把他簽回來的可能性，但我們球團還有很多需要上場時間的球員。」

光芒在今天加進40人名單的新秀，包括被預期明年可上大聯盟的2名左投Kyle Bird、Brock Burke、還有右投Ian Gibaut，以及2名外野手Joe McCarthy、Jesus Sanchez。