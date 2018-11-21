HBL》南山大勝后綜68分 帶著爆冷輸球的泰山晉級12強

南山隊長李沛澄小試身手取次高15分，率隊晉級12強。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16預賽，連5年成為4強隊伍的南山高中以102：34大勝后綜高中，率先成為本屆最快奪複賽門票的隊伍，也帶著同組的勁敵泰山高中晉級。

南山在第2節、第3節都只給對手拿2分、6分，菜鳥後衛彭冠綸攻下全隊最高20分，隊長李沛澄小試身手取次高15分，以2連勝成為本屆首支晉級12強隊伍。南山教練許時清認為，球員進入HBL預賽專注力提高不少，接下來可以全力為複賽備戰。

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新榮高中今天在隊長陳泰成最後36秒追平三分球，以及倒數4秒2罰中1，率隊以84：83爆冷擊敗泰山。

不過，當南山擊敗后綜後，泰山明天若輸南山也不打緊，因他們昨以8分之差擊敗后綜，今以1分之差輸新榮，而泰山、后綜、新榮有可能形成1勝2敗互咬情況，比較對戰分泰山為+7分，確定成為第2支晉級12強球隊。至於后綜明天若想晉級，至少要贏新榮5分才行。

南山高中菜鳥後衛彭冠綸攻下全隊最高20分。（記者林岳甫攝）

新榮高中今以84：83爆冷擊敗泰山高中，全隊開心慶祝。（記者林岳甫攝）

新榮高中今以84：83爆冷擊敗泰山高中，全隊開心慶祝。（記者林岳甫攝）

新榮高中今以84：83爆冷擊敗泰山高中，全隊開心慶祝。（記者林岳甫攝）

新榮高中隊長陳泰成攻下27分，加上致勝罰球成為贏球最大功臣（記者林岳甫攝）