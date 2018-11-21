運動員、教練、協會代表 反東奧正名

中華奧運人協會21日下午號召國內運動員舉行反正名公投記者會，與會者高喊「我要參賽權，正名公投我反對」口號表達訴求。（記者羅沛德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕由奧運人協會發起的運動員站出來活動，今天下午於體育大樓召開反對東奧正名記者會，現場湧進共百名運動員、教練與協會代表，包含羽球一哥周天成、台灣最速男楊俊瀚、鄭兆村、林怡君、雷千瑩等好手都齊聚一堂，壘球、射箭、射擊、羽球、跆拳道等運動員都站出來，一同呼口號並簽名聯署，「我要參賽舞台、正名公投我反對。」

不僅吸引百名運動員，也擠進數十家媒體採訪，包含中國平面與電子記者，田徑協會、網球協會、羽球協會理事長都現身記者會，中華奧會主席林鴻道、前奧會主席蔡辰威也都在現場。

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首先由奧運人協會秘書長杜台興發言，接著羽球一哥周天成發聲，他以拔牙舉例：「醫生往往會告訴患者，拔牙並不會痛，因為拔牙的醫生當然不會痛，痛的是患者。」他表示，患者就是運動員。

周天成表示，若不遵守國際奧會洛桑協議，也就像出賽沒有遵守比賽規則，讓對手抓到把柄。

台灣最速男楊俊瀚也聲援學長，他表示，運動員的心聲需要被尊重，每個人都有表達意見的權利，他希望大家可以為每一位體育人發聲，運動員也要站出來。

運動員連署。（記者卓佳萍攝）

楊俊瀚（左一）、鄭兆村（左二）簽名聯署。（記者卓佳萍攝）

中國央視也前來採訪。（記者卓佳萍攝）

中華奧運人協會21日下午號召國內運動員舉行反正名公投記者會，與會者高喊「我要參賽權，正名公投我反對」口號表達訴求。（記者羅沛德攝）

羽球選手周天成（前），田徑選手鄭兆村（右起）、楊俊瀚出席發聲。（記者羅沛德攝）

張銘煌。（記者羅沛德攝）

雷千瑩。（記者羅沛德攝）

許淑淨。（記者羅沛德攝）

郭婞淳的教練林敬能。（記者羅沛德攝）

奧運人協會秘書長杜台興。（記者羅沛德攝）

前奧會主席蔡辰威。（記者羅沛德攝）

奧會主席林鴻道。（記者羅沛德攝）