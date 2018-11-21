陳永興批中華奧會壓迫選手、威脅民眾 林鴻道：不值得回應

〔記者梁偉銘／台北報導〕東奧正名議題炒的沸沸揚揚，針對今日中選會電視公投意見發表會中，正方代表、前羅東聖母醫院院長陳永興抨擊持中華奧會迄今沒派代表到電視上向民眾說明，甚至以威脅口吻來恐嚇說台灣會喪失參賽權，還壓迫台灣選手不准用「台灣」名義，對此中華奧會主席林鴻道公開回應：「我們的工作是維護會籍與選手參賽權益，不派人參與辯論是不想介入公投議題。」

陳永興上午會中說，用「台灣」名義參賽丟臉嗎？中華奧會當年簽了喪權辱國的洛桑協議，如今卻還欺騙台灣選手，威脅國內民眾，他質問中華奧會「你是聽命誰的？」、「你聽中國的嗎？」下午林鴻道則表示：「之前我們都解釋那麼多了，這種說法不值得回應。」

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林鴻道說明，1981年洛桑協議至少保障我國會籍與選手參賽權益，近來東奧正名公投引發國際奧會高度重視，從今年5月起到現在，已經三次發函中華奧會，除了表達執委會已經不准變更「中華台北」代表團名稱，並高度關切正名公投進度。

林鴻道指出，本月16日來函中，國際奧會表態不干預台灣公投選舉程序、尊重言論自由，但也重申既定立場，強調依奧林匹克憲章，該會擁有是否更改代表隊稱謂的轄權，任何試圖對中華奧會施壓，要求更改及違反國際奧會執委會決議等行為，將被視為外力干預，「依國際奧林匹克憲章第 4 章第27.9條，恐將導致中華奧會遭停權或被取消承認，並直接衝擊我國運動員無法在國際出賽，問題相當嚴重，我才呼籲各界冷靜思考這個議題。」

奧會主席林鴻道。（記者羅沛德攝）

中華奧會主席林鴻道呼籲各界冷靜思考東奧正名議題。（記者梁偉銘攝）

中華奧會主席林鴻道呼籲各界冷靜思考東奧正名議題。（記者梁偉銘攝）

中華奧會主席林鴻道呼籲各界冷靜思考東奧正名議題。（記者梁偉銘攝）