NBA》勇士爆內訌四巨頭拆夥？杜蘭特說話了

杜蘭特和D.格林日前爆發爭執。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）爆發口角一事鬧的沸沸揚揚，不過，杜蘭特強調這次的紛爭並不會影響他未來的決定。

日前勇士與快艇的比賽，據傳當時格林自行最後一擊以失敗作收，讓杜蘭特感到相當不滿，2人賽後在休息室起衝突，D.格林因爆粗口攻擊隊友，加上質疑杜蘭特的「忠誠度」而被處以禁賽一場。

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其實早有不少臆測杜蘭特明年夏天跳脫合約成為自由球員走人的傳聞，加上這次與D.格林爆發衝突，外界又興起四巨頭解體的猜測，不過，杜蘭特接受《美國雅虎》採訪時表示，他內心早已有定案，這次紛爭不會影響未來決定，「我試著在最好的環境打球、不斷的鍛鍊球技，只要我上場了就是打出最高水準的表現，而現在我對於所處的環境感到相當自在，因為這讓我能夠上場好好做自己。」

如同D.格林所說的「和平落幕」，杜蘭特也強調與D.格林之間不會有任何問題，「我一直不覺得這是問題，因為我知道他就是這樣，常常會說一些很瘋狂的話。」

勇士自杜蘭特和D.格林紛爭爆發後，陷入1勝3敗的低潮，也丟了西部龍頭的位置，明天衛冕軍將在主場迎戰雷霆，盼止住3連敗。