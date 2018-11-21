MLB》粉絲崩潰！傳大谷翔平返日召開記者會宣布婚訊

大谷翔平返日將開記者會。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拿下2018年美聯新人王的大谷翔平今天已回到日本，預定在明天（22日）將召開記者會分享旅美生活，沒想到竟傳出大谷可能準備要宣布「婚訊」的震撼消息。

大谷今天從洛杉磯返回日本，湧入不少球迷到成田機場迎接，據《SANSPO.COM》報導，約有250粉絲到場接機，球迷見到大谷紛紛送上奪獎祝福，高喊：「恭喜拿到新人王！」讓大谷笑得合不攏嘴。

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大谷召開記者會內容基本上應是暢談這一年的旅美點滴，不過，有不少日本網友推測是要宣布婚事，而對象正是前排球國手狩野舞子，還有人跑到女方的IG詢問，儘管鄉民討論得沸沸揚揚，此傳聞並沒有得到證實，一切得待明天的記者會才會得知。

大谷本季以「投打二刀流」之姿在大聯盟颳起旋風，雖季中因傷沒有繼續投球，本季以投手身分僅先發10場拿4勝2敗、防禦率3.31，不過，大谷爆出肘傷後專職打者越打越猛，繳出22轟、61分打點、打擊率0.285的亮眼表現，還跑出10次盜壘，投打優異表現也獲得美聯新人王殊榮，成為史上第4位獲獎的日本球員。

日本網友討論大谷翔平可能在記者會宣布和狩野舞子婚訊。（取自推特）

日本網友討論大谷翔平可能在記者會宣布和狩野舞子婚訊。（取自推特）

前日本排球國手狩野舞子（左）出戰倫敦奧運的比賽畫面。（資料照，法新社）