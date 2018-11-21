HBL》「東山金城武」王銘軒封麥 專心打球幫助東山晉級12強

東山高中陳緯拿下全隊最高分。（記者陳志曲攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕「東山金城武」王銘軒宣布封麥，不想愧對期盼已久的球衣，他今日在預賽第2戰，繳出生涯新高13分，搭配東山王牌劉承彥17分、射手陳緯20分進帳，東山最終以92：51大勝治平高中，成為D組、本屆第3支晉級12強隊伍。

王銘軒過去兩年無緣拿到HBL球衣，但他在場邊照樣大出鋒頭，像是當時當紅的日本搞笑藝人PIKO太郎洗腦神曲《PPAP》或本土夯團玖壹壹歌曲都是他的拿手項目，經常在場邊或中場拿起麥克風又唱又跳，博得滿堂彩。

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每次都在中場表演的王銘軒，盼了2年終於拿到專屬球衣，他打趣表示，「皇天不負苦心人，我拿到球衣真的快哭出來了。」

至於王銘軒過去曾希望以歌手之姿登上小巨蛋，現在一本正經表示，「我以前拿麥克風，現在已經轉打籃球，希望能以籃球員身份，幫助東山再次打進台北小巨蛋。」

東山高中王銘軒（右）與對手爭搶籃板。（記者陳志曲攝）

東山高中王銘軒（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）





東山高中劉承彥（右）運球突破。（記者陳志曲攝）



治平高中陳驛安（左）遭對手嚴加看管。（記者陳志曲攝）



東山高中洪家億（左）挺腰射籃。（記者陳志曲攝）



東山高中總教練廖覎鋕。（記者陳志曲攝）



東山高中林信寬（中）。（記者陳志曲攝）



治平高中教練吳建龍。（記者陳志曲攝）

