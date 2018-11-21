NBA》費城新三巨頭成型 艾佛森緊擁巴特勒表歡迎

艾佛森與巴特勒相見歡。（取自七六人推特）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人交易來球星巴特勒（Jimmy Butler），與恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）組成新三巨頭，近期拉出一波3連勝小高潮，而昨天在主場擊敗太陽賽後，費城傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）與巴特勒互相擁抱致意，並交換簽名球衣，艾佛森表示，他的加盟將讓七六人有機會重返總冠軍賽。

對於巴特勒的加盟，艾佛森非常歡迎，稱讚他是一名出色的球員，這讓他想起2001年闖進總冠軍賽的時候，這座城市所保有的能量，如今的他也很喜歡，這真的是一筆很棒的交易。

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艾佛森認為，球隊歷經了非常多的磨練才走到這一步，自己會替被送走的球員感到可惜，但他非常喜歡現在所組成的三巨頭，並盼望他們能夠與角色球員產生良好的化學反應，打出真正球星般的身手，艾佛森對於球隊的前途相當樂觀，「我們現在有機會去爭冠了。」