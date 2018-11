NBA》費城新三巨頭成型 艾佛森緊擁巴特勒表歡迎

艾佛森與巴特勒相見歡。(取自七六人推特)

〔體育中心/綜合報導〕費城七六人交易來球星巴特勒(Jimmy Butler),與恩比德(Joel Embiid)和西蒙斯(Ben Simmons)組成新三巨頭,近期拉出一波3連勝小高潮,而昨天在主場擊敗太陽賽後,費城傳奇「戰神」艾佛森(Allen Iverson)與巴特勒互相擁抱致意,並交換簽名球衣,艾佛森表示,他的加盟將讓七六人有機會重返總冠軍賽。

對於巴特勒的加盟,艾佛森非常歡迎,稱讚他是一名出色的球員,這讓他想起2001年闖進總冠軍賽的時候,這座城市所保有的能量,如今的他也很喜歡,這真的是一筆很棒的交易。

艾佛森認為,球隊歷經了非常多的磨練才走到這一步,自己會替被送走的球員感到可惜,但他非常喜歡現在所組成的三巨頭,並盼望他們能夠與角色球員產生良好的化學反應,打出真正球星般的身手,艾佛森對於球隊的前途相當樂觀,「我們現在有機會去爭冠了。」

Quite the moment between @JimmyButler and @alleniverson after the W! #HereTheyCome pic.twitter.com/lI1aympHpH