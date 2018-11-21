棒球》12/15泰山引退儀式 興農牛先發9人全到場

張泰山將於12月15日，在台中台體大棒球場舉辦引退儀式。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕張泰山所屬經紀公司將於12月15日，在台中台體大棒球場為他舉辦引退儀式，張泰山解釋，會選在台中和台體大棒球場，是因為他在台中球隊待了11年，也在這座球場創造很多紀錄，很多回憶在台中，當天會邀請之前隊友來參與，包括當年興農牛先發9人都會來。

興農牛二連霸時期，先發9棒包括「三番刀」黃忠義、張泰山、鄭兆行，和「三快刀」曾華偉、張建銘、張家浩，加上當家鐵捕葉君璋，一壘手許國隆、外野手余賢明，投手則有陽建福、郭勇志、余文彬，陣容堪稱經典。

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張泰山原效力業餘球隊台壽保成棒，9月23日天母球場海峽盃季軍戰對新北市，為個人棒球生涯最終戰，當天賽後球隊為他舉辦簡單又不失隆重的儀式，當時他邊繞壘、邊落下英雄淚，令在場600名泰山粉絲動容，如今經紀公司為他再辦一場引退儀式。

張泰山說，「當時天母比完賽，然後有一點草率離開，沒有真正跟大家說再見，何況當時有些球迷可能有事情無法前來，找興農牛球員是希望能在激起當年的感覺，然後讓大家一起同樂。」

12月15日張泰山引退儀式，下午兩點在戶外將有 Mini Baseball體驗活動及旅外球星簽名會，引退草地音樂會於五點開始，下午四點於台中棒球場開放索取張泰山引退紀念票卡，外野自由入場。