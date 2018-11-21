NBA》KD沒被D.格林爆粗口惹怒？美媒分析真正不爽原因

杜蘭特和D.格林日前爆發爭執。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）爆爭執後，儘管2人事後都聲稱已經和平解決，但美媒撰文指出，這次D.格林引起的紛爭引爆媒體不間斷的報導和分析，才是讓杜蘭特更不爽的主因。

杜蘭特和D.格林在勇士與快艇之戰結束後引爆爭執，內部情況卻接連被媒體爆料，2人的紛爭躍上檯面，《The Athletic》記者Anthony Slater報導，D.格林罵「婊子（Bitch）」一事全世界的人都知道，而且這次的紛爭給予媒體有更多發揮空間，讓杜蘭特更加的不開心。

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日前體育界知名主持人在節目上就談到杜蘭特，認為他絕對離不開勇士，讓杜蘭特氣到再次於網路上回擊，「難到現在媒體又會心理分析了嗎？」該文指出，杜蘭特與D.格林衝突後報導暴增、媒體評論滿天飛，儘管杜蘭特拒絕外界用「敏感」形容他，但顯然他一直都很意這些評論。

該文分析，儘管其他球員都說不要太在意外界評論，但無視言論對杜蘭特卻是最困難的事，畢竟自從他離開雷霆之後，他和魏斯布魯克 （Russell Westbrook）之間的事一直被大做文章，讓他對媒體相當反感，杜蘭特曾說過，「當你打開電視，你看到的已經不是籃球比賽，而是在談論這些雞毛蒜皮小事，作為一個籃球員或是一名球迷來說，媒體操作真的很糟！」

距離2人之間的紛爭已經一個禮拜，關於杜蘭特和D.格林的討論仍持續蔓延，不過今天他接受《美國雅虎》訪談時強調，這件事已和平落幕，關於明年是否會走人，也不會因為這件事而改變決定。