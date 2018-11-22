NBA》「豪神」砍本季新高仍救不了 老鷹輸球苦吞9連敗

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 暴龍 29 26 31 38 124 老鷹 24 20 29 35 108

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 11-13 4-5 0-0 1 1 1 1 0 26

林書豪（左）今天手感火燙，砍下本季新高26分，仍救不了球隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今主場出戰暴龍，台裔後衛林書豪今天手感火燙，雖然一樣從替補出發，不過上場26分鐘全場13投11中、三分球5投4中，高效率飆26分創下個人本季得分新高，但老鷹全隊僅林書豪一人表現火燙，其餘隊友手感幾乎全都冷冰冰，終場就以108：124不敵暴龍，苦吞近期9連敗。

第四節

決勝節，老鷹雖然積極出手，不過卻仍維持雙位數落後，打了3分鐘後，老鷹主帥決定在拉上林書豪，而他果然不負眾望，上來沒多久又跳投拿下2分，個人得分也超過20，但暴龍馬上連拿5分，再度拉開差距到20分之多。

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但林書豪仍不打算放棄，最後5分52秒又在外線得手，雖後又助攻隊友命中三分球，回敬一波7：2的小高潮追近比分，4分10秒時，手感火燙的林書豪又飆進三分球，進帳此役第26分，也創下本季得分新高。

比賽最後3分鐘，暴龍仍有將近20分領先，老鷹一看大勢已去，將林書豪換下，兩隊換上替補球員，提早讓比賽進入垃圾時間，終場老鷹就以108：124在主場慘敗暴龍。

第三節

易籃後，老鷹換上T.楊恩，卻被暴龍打出一波8：2的攻勢，老鷹又換上林書豪，班貝瑞（DeAndre' Bembry）先拿2分，林書豪隨後抄走格林的球，自己切入上籃再拿2分。

不過相較於林書豪的好手感，老鷹的其他球員卻仍找不到準心，反觀暴龍靠著羅利攜手瓦倫丘納斯，又再度將分數拉開，離節末5分55秒，林書豪命中三分外線才終於結束老鷹的得分荒。

最後3分鐘，老鷹又將林書豪換下，不過包括T.楊恩在內的其餘球員，似乎仍沒找回手感，全隊僅林書豪一人得分上雙，第三節結束前，T.楊恩出手要到兩罰機會，雖然都穩穩放進，但是老鷹仍以73：86遠遠落後給暴龍。

第二節

次節開打，林書豪仍續留在場上，暴龍靠孟羅（Greg Monroe）補進2分，不過林書豪馬上在外線出手命中三分球，還以顏色，不過隨後卻又被教練換下場休息，由T.楊恩上場接替。

沒想到林書豪下場後，老鷹又開始打得掙扎，暴龍也趁勢輪番轟炸籃框，T.楊恩分數雖然終於開張，不過卻還是只能眼睜睜看暴龍將分數差越拉越開，老鷹眼見不妙，趕緊在最後3分17秒再度換上林書豪。

林書豪上場後，馬上讓老鷹士氣為之一振，最後2分鐘上籃得分，隨後又再中距離跳投拿下自己今天第13分，不過老鷹除了林書豪，其他球員手感似乎都不佳，上半場打完暴龍55：44領先老鷹。

林書豪今替補上場，表現卻相當亮眼，上半場打13分鐘，8投6中砍下目前全隊最高的13分，另有1籃板、1助攻；暴龍瓦倫丘納斯拿下17分，羅利則是拿下13分。

第一節

比賽一開打，兩隊在進攻上就出現大當機，前三分鐘打完暴龍老鷹都一分未得，直到開打快4飛分鐘後，才由羅利急停跳投命中2分，幫助暴龍先馳得點，不到20秒又從三分外線命中，一口氣連拿5分，率隊打出一波7：0的小高潮，老鷹也趕緊喊出暫停、重整旗鼓。

暫停過後，老鷹當機立斷將先發控衛T.楊恩換下場，拉上林書豪，林書豪上來後，老鷹終於靠貝茲莫切入得分破蛋，不過接下來暴龍火力全開，又打出一波10：2的攻勢，將兩隊比分差拉開到雙位數，林書豪雖然積極出手，但似乎還沒能找到準心，前3次出手都沒能命中。

距離首節結束前2分52秒，林書豪終於找到空檔切入得手，雖後又助攻赫特（Kevin Huerter）得分，戴德蒙空手切入灌籃得分，最後53秒，林書豪急停跳投再拿2分，隨後又一次成功的防守造成暴龍失誤，剩12秒時林書豪急停跳投拿下自己第6分，率老鷹在最後不到2分打出一波10：0的攻勢，將雙方比分差縮小到僅剩4分。

賽前

暴龍先發球員：范維利特（Fred VanVleet）、羅利（Kyle Lowry）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、D.格林（Danny Green）、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）

老鷹先發球員：貝茲莫（Kent Bazemore）、T.楊恩（Trae Young）、戴德蒙（Dewayne Dedmon）、普林斯（Taurean Prince）、J.柯林斯（John Collins）

老鷹目前戰績3勝14敗，近期則是8連敗，排在東部倒數第二；暴龍目前戰績14勝4敗，暫居東部龍頭。