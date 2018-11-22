NBA》心結還在？網友PO文建議交易格林 KD竟點讚

勇士D.格林（左）與杜蘭特（右）日前在休息室暴發衝突。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）和D.格林（Draymond Green）爆發口角一事鬧的沸沸揚揚，連帶讓衛冕軍的表現也大受影響，失掉西部龍頭，雖然兩人都各自站出來破解失和謠言，希望衝突就此劃下句點，不過今卻傳出有網友在社群媒體貼文建議勇士交易D.格林，而杜蘭特居然點了讚。

日前對快艇的比賽，杜蘭特和D.格林在場上發生口角，比賽結束後回休息室，雙方怒火仍繼續延燒，傳出D.格林直接開嗆，說勇士之前奪冠時，根本沒有杜蘭特，怒轟要杜蘭特滾蛋，隨後球隊以行為有害球隊為由，罰D.格林禁賽1場。

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其實早有不少臆測杜蘭特明年夏天跳脫合約、成為自由球員走人的傳聞，加上這次與D.格林爆發衝突，外界又興起四巨頭解體的猜測，不過，杜蘭特接受《美國雅虎》採訪時則表示，他內心已有定案，而這次紛爭並不會影響到未來決定。

看起來杜蘭特似乎真的已經釋懷。不過，當有網友在社交媒體貼文寫下：「如果卡森斯（DeMarcus Cousins）能夠恢復健康的話，那麼勇士應該把格林交易出去。」不過隨後卻有眼尖的網友發現，杜蘭特竟對這則貼文點了讚。

有網友發現杜蘭特的私人帳號，居然按了建議交易D.格林的貼文讚。（圖片取自網路）

但杜蘭特馬上又將讚收回，美國媒體也表示截圖的真實性很難被檢驗，畢竟也有可能是球迷故意PS出來的。

而勇士近日遭逢輸球與傷兵麻煩，加上杜蘭特季後有權跳脫合約，種種情況讓球團立場尷尬，而球隊內部風波除了有損士氣，也讓媒體有了大做文章的素材，讓球隊陷入愁雲慘霧，現在勇士只能盼望主將柯瑞（Stephen Curry）能早點回歸，提升團隊士氣。