NBA》伯克、小哈德威聯手轟50分 尼克送綠衫軍3連敗

伯克拿下全場最高的29分，外帶11助攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天坐鎮主場迎戰尼克，尼克靠著後衛伯克（Trey Burke）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）聯手砍下50分，終場以117：109擊退塞爾提克，成功終止6連敗，同時送給綠衫軍本季首次3連敗。

第二節尼克率先打出一波8：0的攻勢，將分差拉開至16分，手感發燙的伯克打得予取予求，他與中鋒坎特（Enes Kanter）合力幫助球隊領先多達26分。末段，綠衫軍前鋒海沃德（Gordon Hayward）跳出來獨拿9分，半場結束，尼克以65：49領先。

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小哈德威（左）與塔圖姆。（歐新社）

比賽來到決勝節，綠衫軍開始急起直追，前鋒哈佛德（Al Horford）與海沃德率先在外線開炮，加上明星控衛厄文（Kyrie Irving）頻頻命中投籃，幫助球隊追到僅4分差。不過伯克的火燙手感難以敵擋，他在倒數12.9秒再度砍進關鍵3分球，尼克最終以8分差拿下勝利。

伯克此役攻下全場最高的29分與11助攻，小哈德威拿下21分，前鋒馮雷（Noah Vonleh）與坎特也分別挹注16、10分。綠衫軍方面，厄文攻下22分、13助攻為最佳，小莫里斯（Marcus Morris）與海沃德也分別有21、19分的進帳。

厄文運球突破。（USA TODAY Sports）

海沃德此役進帳19分。（USA TODAY Sports）