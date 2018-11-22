NBA》裁判關鍵吹罰絕殺馬刺 灰熊5連勝登西區龍頭 （影音）

灰熊隊後衛康利今日攻下30分9助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊目前近況火熱，馬刺則是近五場則是吞下了四敗，兩隊今天在馬刺主場進行比賽，兩隊不停互換領先，最後灰熊靠著關鍵吹判以一分之差拿下5連勝。

上半場雙方形成拉鋸戰，不斷互換領先，但灰熊仍在康利的帶領下，半場打完超前灰熊以61：59領先馬刺。下半場雙方防守強度提升，第三節馬刺和灰熊分別只得到20和18分，第四節雙方進行多次比數來回，馬刺多次反超都被康利的關鍵進球要回比分，最後比賽終了前1.2秒德羅森（DeMar DeRozan）投進關鍵兩分，讓馬刺取得103：102一分領先。

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灰熊使用了剩下的1.2秒執行了一波成功的戰術，製造蓋伊（Rudy Gay）的犯規，M.蓋索穩穩罰進兩球，比分超前104：103，最後0.7秒，邊線開球，阿德雷奇疑遭到犯規，但裁判並未判罰，比賽結束，灰熊以一分險勝。

裁判對最後兩波進攻的吹判尺度不一，成為影響比賽勝負的關鍵。馬刺一哥德羅森賽後受訪指出：「我認為M.蓋索最後一擊的防守是犯規，完全沒有疑問，若是防守尺度上的問題的話，我認為如果你吹判了前一波蓋伊的犯規，那最後一波M.蓋索絕對也是犯規。」

數據方面，灰熊隊M.蓋索（Marc Gasol）今日取得20分10籃板，康利（Mike Conley）30分9助攻全場最高，馬刺則是德羅森攻下24分5籃板，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）19分11籃板。