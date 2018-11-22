NBA》詹皇重返克里夫蘭 球迷這次不噓了

湖人球星詹姆斯重返前東家主場，獲騎士球迷歡呼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是詹姆斯（LeBron James）在轉至湖人隊後首度於騎士主場出賽，而今天的回歸與上次轉隊至熱火的待遇不同，他受到了滿場球迷的歡呼。

在賽前介紹陣容時，詹姆斯是唯一受到主場轉播員以主場球員的音調介紹出場的球員，同時騎士隊也準備了感人的回顧影片，回顧詹姆斯的騎士生涯。

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詹姆斯在開賽前與他的前隊友佛萊（Channing Frye）和南斯（Larry Nance Jr.）擁抱致意，也和他的小老弟T.湯普森（Tristan Thompson）使用他們彼此間特殊的打招呼手勢。

詹姆斯在接受ESPN受訪時提到:「我認為這真的只是一場比賽，騎士隊的奪冠陣容只剩下史密斯（J.R. Smith）、湯普森、佛萊和洛夫（Kevin Love）了，見到他們真的很開心，但是騎士隊的陣容已經產生很大的改變，所以對我來說感受已經完全不同了。」

騎士隊的總教練德魯（Larry Drew）則是與詹姆斯共事四年的前助理教練，而他先前曾希望球隊無論如何都要留下詹姆斯，但最終無法如願。

德魯認為這只是詹姆斯做出對於自己來說最棒的決定，而他必須要為他的家人和職業生涯負責，所以他並對於詹姆斯的轉隊並不覺得驚訝。