NBA》黃蜂狂下三分雨 中止溜馬3連勝

沃克開心慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前東區排名第6的夏洛特黃蜂，今天在主場迎戰近期狀況不錯的印第安納溜馬，今天黃蜂的3分球29投18中，命中率高達62%，創下本季在三分球命中率的新高，最後黃蜂就以127：109在主場收下勝利，並中止溜馬的3連勝。

上半場雙方的火力都很兇猛，尤其是黃蜂，不管是誰拿到球就是能將球送進籃框，半場打完，黃蜂以68：60帶著8分領先進入下半場。比賽勝負在於第三節末段，黃蜂打出一波12：4的小高潮，拉開與溜馬的分差，以105：84的領先進入末節，兩隊在第四節早早就已經進入垃圾時間，溜馬也無力反撲，最終黃蜂就以127：109擊敗溜馬。

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蘭柏全場最高的21分7籃板4助攻。（美聯社）

前兩場比賽加起來就拿到103分的「天行者」沃克（Kemba Walker），今天則是改變了打法，常常利用兩人小組的方式，幫助隊友找到空檔得分，雖然只拿下16分，卻傳出了個人本季新高的11次助攻，而蘭柏（Jeremy Lamb）則是拿下全場最高的21分7籃板4助攻，培根（Dwayne Bacon）18分6籃板3助攻，中鋒C.澤勒（Cody Zeller）15分5籃板1助攻，孟克（Malik Monk）15分2籃板1助攻。

沃克今天傳出了個人本季新高的11次助攻。（USA TODAY）

溜馬這邊，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿下全隊最高的20分3籃板4助攻，T.楊恩（Thaddeus Young）16分4籃板2助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分6籃板2助攻，麥德莫（Doug McDermott）15分1籃板1助攻。

波丹諾維奇拿下全隊最高的20分3籃板4助攻。（美聯社）