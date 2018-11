NBA》林書豪成老鷹唯一亮點 美網友紛紛跪求交易（影音）

林書豪攻下全隊最高26分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今天老鷹對陣暴龍的比賽,台裔控衛林書豪手感火燙,上場26分鐘就高效率斬獲個人本季新高26分,但老鷹全隊最後仍以108:124慘敗暴龍,吞下9連敗。

林書豪今天仍以替補出發,全場13投11中,包括三分球5投4中,另有1籃板1助攻1抄截的數據,賽後主跑老鷹新聞的美媒《The Atheletic》記者Chris Kirschner在推特感嘆,「林書豪完全是老鷹全隊今天的唯一亮點。」

Jeremy Lin is the only bright spot for the Hawks tonight. Tied his season high of 23 points. 10-of 12 from the floor — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 2018年11月22日

《運動畫刊》記者Robin Lundberg也說,很開心看到林書豪從膝傷手術後回歸,他不停在撕毀對方防線。底下美國網友紛紛留言:「他實在值得一個先發席次。」、「交易他來湖人吧」、「他現在交易價值高」。

Great to see Jeremy Lin bounce back from that knee injury. He has been tearing it up. — Robin Lundberg (@robinlundberg) 2018年11月22日

林書豪本場比賽精華: