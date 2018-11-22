MLB》被稱「貝比魯斯後第一人」 大谷翔平：他才是神話

大谷在記者會上向媒體致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力大聯盟首賽季結束，大谷翔平返回日本，今天召開記者會與媒體大談首年心得，被問到經常拿他與「棒球之神」貝比魯斯，大谷謙虛說：「貝比魯斯是神話中的人物。」

大谷今天在記者會上表示：「雖然常常被拿來和他比較，但貝比魯斯對我來說，是神話中的人物、是脫離現實的存在，看著貝比魯斯留下來的記錄，沒有特別意識要和他比較。未來一年一年累積，更接近他所留下來的數字的話，也許會意識到這件事，但現階段我還沒想那麼多。」

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大谷對於貝比魯斯擔任打者時的印象更深，「在那個全壘打沒那麼多的時代，還可以留下那樣的打擊成績，真的是很厲害的選手。」

大谷翔平返國記者會。（法新社）

談到在今年10月初右手肘接受韌帶置換手術，大谷說，雖然同意接受手術，但心裡有些抗拒，原本想說不動刀會比較好，但長期來看，不想帶著不安站上投手丘，之後能夠拿出自己最好的表現才是最重要的，因此決定接受必要的手術。

他表示，手術後狀況良好，動刀至今大約有2個月，沒有對日常生活帶來什麼不便；第一個月無法使用右手有點辛苦，但現在已經好多了。

談到自己印象最深刻的場面，大谷說，投手初登板時因為很緊張，對那場比賽留下印象。至於打擊，則是擊出生涯首轟時最為深刻。

大谷翔平返國記者會。（路透）