NBA》重返克利夫蘭 詹皇砍32分助湖人逆轉騎士

詹姆斯回到老東家騎士主場作戰，攻下全場最高32分，率領湖人上演逆轉秀。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本季改披紫金球衣的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今首度回到老東家騎士主場作戰，攻下全場最高32分，率領湖人上演逆轉秀，終場以109：105取得2連勝。

詹姆斯今夏改披湖人戰袍，首度回到老東家騎士作戰，氣氛不像當年他轉戰熱火後充滿敵意，有球迷穿著湖人、騎士組合起來的詹皇球衣，進場為他加油；比賽當中，騎士主場也播放影片向詹皇致敬，獲得全場觀眾的掌聲。

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詹姆斯揮手向騎士主場球迷致意。（法新社）

即便有詹姆斯坐鎮，湖人今面對騎士仍陷入苦戰，騎士在上半場沒出現任何失誤，取得3分小幅領先。決勝節最後4分鐘，詹皇挺身而出接管比賽，先是站上罰球線拿下2分，再以一記三分球助湖人追平，隨後麥基（JaVale McGee）關鍵上籃奠定勝基。

詹姆斯攻下全場最高32分、14籃板、7助攻，「球哥」波爾（Lonzo Ball）15分次之，英葛蘭（Brandon Ingram）挹注14分 ；騎士歐斯曼（Cedi Osman）攻下21分全隊最高，克拉克森（Jordan Clarkson）20分。

詹姆斯今重回克利夫蘭。（美聯社）