NBA》塞爾提克近況低迷 教頭：我們有一大堆問題

塞爾提克總教練史蒂文斯。（今日美國，資料照）

〔體育中心／綜合報導﹞塞爾提克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）在球隊輸給尼克隊後表示：「球隊目前有無數個問題需要被解決。」

塞爾提克在最近的十場比賽裡輸了七場，而尼克隊在近期苦吞六連敗，但是他們在今天擊敗了塞爾提克。今天的塞爾提克隊看起來打得十分懶散，同時他們也完全守不住對方的後衛柏克（Trey Burke），他今天從板凳出發攻下29分和11次助攻。

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在今天吞敗後，塞爾提克的戰績來到9勝9敗，僅五成的勝率，若他們再不振作，接下來的處竟只會越來越艱難。

塞爾提克當家球星厄文（Kyrie Irving）在受訪時表示：「我們沒有時間繼續低潮了，球隊中的每一位成員包括我自己，都必須付出更多的努力改善現況，我想目前球隊在正確的方向上，但現在的情況就像是在一個很深的洞裡面，我們必須趕快爬上來，不能以這樣的態度面對比賽。」

塞爾提克的問題在於進攻，塞爾提克的每場得分105.8僅排在聯盟中第24位，投籃命中率43.4%更是全聯盟倒數第二的成績。

塞爾提克目前球隊的狀態與東區的領先者暴龍、公鹿和七六人相比都有一大段的差距，他們必須加緊調整才有機會與東區三強比肩，或是在季後賽從東區脫穎而出。