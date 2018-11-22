NBA》「字母哥」展全能身手 公鹿43分之差痛宰拓荒者

亞德托昆波爆扣得手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今坐鎮主場迎戰拓荒者，公鹿本場比賽進攻大爆發，半場就攻下72分，加上「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場33分、16籃板與9助攻的帶領下，最終公鹿以143：100大勝拓荒者，拿下3連勝。

開局公鹿打出一波11：2的攻勢，暫停過後拓荒者的得分依舊沒有起色，亞德托昆波則頻頻在禁區內取分，也讓公鹿來到15分領先。不過，雷納德（Meyers Leonard）與里拉德（Damian Lillard）連續飆進三分球，拓荒者稍微止血，首節結束，公鹿31：20領先。

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次節，公鹿前鋒米爾德頓（Khris Middleton）完成4分打，加上布洛格登（Malcolm Brogdon）與亞德托昆波連續上籃得手，半場結束，公鹿72：50領先。

亞德托昆波今日繳出優質成績。（USA TODAY Sports）

易籃後，拓荒者仍守不住公鹿狂轟濫炸的攻勢，比分被越拉越開，第4節雙方都派上板凳球員練兵，終場公鹿以43分之差贏下比賽。

公鹿除了字母哥的好表現外，米爾德頓拿下次高的21分，另外布雷索（Eric Bledsoe）與布洛格登也分別挹注16分。反觀拓荒者全隊僅3人得分上雙，三分球命中率只有慘澹的21.4%。

里拉德此役攻下22分。（美聯社）

布洛格登挹注16分3籃板。（美聯社）