NBA》老兵不死！「老飛人」灌籃突破生涯2萬5000分（影音）

「老飛人」卡特以招牌的灌籃，灌進自己2萬5000分里程碑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「老飛人」卡特（Vince Carter）本季效力老鷹，以41歲高齡成為現役最年長球員，而他今天在老鷹對上暴龍一役，全場15投5中僅拿下14分，不過他在決勝節仍用自己最熟悉的方式，灌籃將生涯得分突破2萬5000分，締造新里程碑。

賽前累計生涯總得分2萬4987分的卡特，今出戰替補出戰前東家暴龍，上場21分鐘15投5中攻下14分，他在全場最後一次出手，趕在比賽終了哨音響起前，用招牌的灌籃方式，達成2萬5000分的里程碑。

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"Vince DUNKS IT... FOR 25,000!"



With the slam, Vince Carter is the 22nd player in @NBAHistory to surpass 25,000 career points!#TrueToAtlanta #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/J4ljvBwa4O — NBA （@NBA） November 22, 2018

卡特賽後受訪時則表示，自己現在就是努力扮演好球隊領袖，做好領導者的工作，去支持球隊，並沒有不擔心自己的個人成就，不過卡特也提到，雖然現在已經沒有了包袱，但能締造這個成就還是很棒的事。

卡特締造生涯總得分破2萬5000分後，情緒激動緊緊把球抓在手中。（今日美國）

「（達成25000分）是一段很美妙的旅程。你知道的，對於這個目標，我就是努力不去不多想，但這是一個很棒的瞬間，你無法控制自己，」卡特說道，「就像我說的，只要堅持下去，就能達成目標、做到很棒的事。」

卡特達成2萬5000分里程碑，開心與女兒擁抱。（法新社）

卡特此役將生涯總得分累計達2萬5001分，也讓他正式加入詹姆斯（LeBron James）、諾威斯基（Dirk Nowitzki）和安東尼（Carmelo Anthony）的行列，成為現役唯四2萬5000分俱樂部的成員。

而賽後暴龍隊也在社群媒體放上卡特當年身披暴龍戰袍的照片，並發文致敬：「一切最初的起點，恭喜卡特得分超過2萬5000分。」