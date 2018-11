NBA》老兵不死！「老飛人」灌籃突破生涯2萬5000分（影音）

「老飛人」卡特以招牌的灌籃,灌進自己2萬5000分里程碑。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「老飛人」卡特(Vince Carter)本季效力老鷹,以41歲高齡成為現役最年長球員,而他今天在老鷹對上暴龍一役,全場15投5中僅拿下14分,不過他在決勝節仍用自己最熟悉的方式,灌籃將生涯得分突破2萬5000分,締造新里程碑。

賽前累計生涯總得分2萬4987分的卡特,今出戰替補出戰前東家暴龍,上場21分鐘15投5中攻下14分,他在全場最後一次出手,趕在比賽終了哨音響起前,用招牌的灌籃方式,達成2萬5000分的里程碑。

"Vince DUNKS IT... FOR 25,000!"



With the slam, Vince Carter is the 22nd player in @NBAHistory to surpass 25,000 career points!#TrueToAtlanta #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/J4ljvBwa4O