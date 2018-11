美國隊長波利西奇。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國昨在國際友誼賽中以1球之差不敵義大利,除了勝負外,美國中場波利西奇(Christian Pulisic)也是場上一大焦點。

年僅20歲的波利西奇昨披上美國隊10號戰袍、戴上隊長臂章出賽,成為了美國隊史最年輕的隊長,隨後他所屬的俱樂部多特蒙德也為他製作了電影《美國隊長》的圖片,祝賀他達成這項難得的紀錄。

波利西奇能勝任左右邊鋒,也可以踢影子前鋒,自2015年夏天從家鄉賓州遠赴多特蒙德以來,已經為球隊上陣109場比賽,攻進15球、送出24次助攻,表現相當精彩。

美國隊今年無法打進俄羅斯世界盃小組賽,也中斷了連續7屆參賽的紀錄,儘管陣容青黃不接,但新星波利西奇的出現也讓美國人看見了一道曙光。

Pulisic becomes the youngest captain in #USMNT history!pic.twitter.com/IbhPcTjoQp