HBL》衛冕軍狂！松山12人都得分 擊敗宜中晉級12強

松山高中馬建豪。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽，今天在台北體育館進行第3天賽事，衛冕軍松山高中靠著「高砲塔」馬建豪18分、隊長章富溢16分，以89：63擊敗宜蘭高中，綠色神盾2連勝成為在「死亡之組」A組率先脫穎而出的隊伍。

松山此仗得分最多為馬建豪，繳出18分、11籃板、3助攻及3阻攻，章富溢16分、7籃板，團隊上陣12人都有分數進帳。

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松山上半場打得綁手綁腳，直到下半場才重拾神盾的強悍防守，尤其第三節只給宜中拿到8分，但主帥黃萬隆仍對球隊表現不滿意，他認為，在HBL聯賽就是個學習的階段，每位球員如何搭配成真正的團隊還有時間需要進步，至於這場的防守、快攻等都比首戰來得進步，每人表現都十分平均。

昨日C組東山高中、東泰高中及D組南山高中、泰山高中都取得複賽門票。A組在松山取2連勝並奪1張12強門票後，剩下2張將由高苑工商、青年高中、宜中爭奪，其中高苑今日只要再贏青年，將能回到家鄉高雄參加複賽。

松山高中馬建豪。（記者林岳甫攝）

松山高中潘宣頤。（記者林岳甫攝）

松山高中林勵。（記者林岳甫攝）

松山高中馬建豪。（記者林岳甫攝）