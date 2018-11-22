NBA》掰了甜瓜差很大！哈登豪取43分 火箭重回西部前8

哈登43分領軍，火箭殺回西部前8強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭日前與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）結束合約，球隊卻在連敗後打出氣勢，今又在「大鬍子」哈登（James Harden）43分帶領下，以126：124險勝活塞，收下本季最長的5連勝，戰績9勝7敗終於擠回西部前8名。

開賽活塞就靠著卓蒙德（Andre Drummond）獨拿6分，幫助球隊取得領先，不過就在他因兩犯被換下場後，換火箭卡培拉（Clint Capela）稱霸禁區，攜手保羅（Chris Paul）打出一波7：0的小高潮，在首節的最後將比分超前；次節兩隊繼續展開激戰，火箭雖然砲聲隆隆，不過活塞葛瑞芬（Blake Griffin）也一夫當關，在半場結束硬是要回領先。

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沒想到易籃後，重整旗鼓的火箭馬上就打出一波9：0攻勢，而火箭防守悍將塔克（P.J Tucker）雖因和裁判抱怨，吃下2次技術犯規遭驅逐出場，不過哈登此時在內外火力全開，還是幫助火箭牢牢鞏固領先地位。

塔克抱怨裁判吹罰，吃下兩次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

不過到了關鍵決勝節，葛瑞芬再度挺身而出，再外線開火連飆3記三分球，雖後活塞也克服兩位數的比分差，在比賽最後9.6秒時，追到僅剩3分落後，無奈最後活塞雖祭出犯規戰術，不過哈登罰球神準，終場火箭就以126：124擊敗活塞，笑納5連勝。

火箭哈登罰球19投19中，今砍下全場最高的43分，另有7籃板9助攻，卡佩拉繳出27分、15籃板「雙十」成績，保羅則有20分7助攻進帳。活塞方面，則由葛瑞芬砍下全隊最高的37分、11籃板4助攻；卓拉蒙德20分、11籃板也同樣繳出「雙十」。

火見險勝活塞。（美聯社）