NBA》8年前返克城被噓爆 詹皇：永生難忘的可怕夜晚（影音）

詹姆斯在改披湖人球衣後，今重回老東家騎士主場出賽受到球迷熱烈歡迎。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季改披紫金球衣的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今首度回到老東家騎士主場，在滿場球迷歡呼聲中上場作戰，賽前他回憶起8年前改披熱火球衣回到速貸中心球場的被全場球迷狂噓的情景，坦言那是一段非常黑暗的回憶。

8年前，詹姆斯向全世界宣佈他決定加盟熱火，但騎士的球迷顯然無法接受他們的英雄以這樣的方式離開，所以就在詹姆斯首次以熱火球員的身份回來的那個夜晚，滿場球迷的噓聲簡直要把騎士主場掀翻。

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詹姆斯日前接受媒體採訪，談起8年前他離開騎士後第一次重返克城的那場比賽，在首訪時他也坦言，那是一個另自己永生難忘的可怕夜晚。

「當時回到那裡對我是來說真的很壓抑，基於我當時所處的情境，那次回去真的很不舒服，雖然我早就知道球場裡的人們會有多麼亢奮。」詹姆斯說道，「那時我一心想著，究竟該怎麼打？我真的很想在家鄉打出好的表現，這在我心裡比什麼都重要。」

而當時雖然遇上滿全球迷惡意滿滿的噓聲伺候，但詹姆斯領軍還是打出強勢表現，前三節就砍下38分，率領熱火以118：90大勝騎士。

「一旦站到場上，我感覺自己回到安全的地方，那可能是我一生之中聽過最響的噓聲了，從其中能感受到滿滿的敵意，」詹姆斯補充道「這繞我永生難忘，我這輩子永遠不會忘記兩件事情，一件就是2010年12月2日對上騎士的這個夜晚，另一件是2016年奪冠後的冠軍遊行，這兩件事將永遠伴隨我整個職業生涯，永遠不會忘記。」

而今天的回歸與上次轉隊至熱火的待遇不同，詹姆斯今受到滿場球迷的熱烈歡迎，賽前介紹陣容時，詹姆斯更是唯一受到主場轉播員以主場球員的音量介紹出場的球員，騎士也準備了感人的回顧影片，致敬詹姆斯為球隊效力的時光。

而賽後當被問到今天重回克城面對老東家與2010年那次有何不同時，詹姆斯除了感謝克城的球迷外，也表示：「自從我昨天下飛機後，感受就已經很不一樣了，相較於8年前，我也是一個不同的人了，我們都變了，但我想這就是成長的意義。」

騎士球迷高舉看板感謝詹皇過去的付出。（美聯社）