NBA》慘！勇士主場遭雷霆痛宰 柯爾執教首吞4連敗

杜蘭特遭魏斯布魯克犯規。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）、以及格林（Draymond Green）持續缺陣的情況下，衛冕軍勇士今天在自家主場以95：123遭雷霆痛宰，慘吞4連敗。

勇士進攻過度依賴杜蘭特、K.湯普森，2人各拿27分，D.李伊（Damion Lee）拿下13分，其他球員全都沒上雙，最後狂輸28分之多。

請繼續往下閱讀...

反觀雷霆多點開花，雖然魏斯布魯克（Russell Westbrook）手感不佳，15投5中只拿下11分，但也有11籃板、13助攻，取得他本賽季首度大三元。而替補出發的施洛德（Dennis Schroder）獲得全場最高32分，喬治（Paul George）拿下25分、中鋒亞當斯（Steven Adams）也有20分進帳。

勇士總教練柯爾。（美聯社）

值得一提的是，這是總教練柯爾（Steve Kerr）自2014年執掌兵符以來，勇士首度吞下4連敗。

雷霆雖然贏球，但也傷了兩名年輕後衛，第一節佛格森（Terrance Ferguson）左腳踝扭傷、迪亞洛（Hamidou Diallo）在第四節一次籃下防守、跳躍落地造成腿部受傷，被擔架抬退場。

迪亞洛腿部受傷。（美聯社）