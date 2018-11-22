HBL》高苑中鋒孫御斌與腫瘤相伴 只為站上夢想舞台

帶著腫瘤上場圓夢，孫御斌想幫助球隊打進最終4強，牽著家人進入台北小巨蛋。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商193公分的孫御斌因左膝軟骨肉瘤共動刀3次，為了最愛的籃球及不想愧對家人、朋友與教練的鼓勵，無論傷勢多痛仍決定在夢想HBL舞台奮戰。

孫御斌今天繳出7分、9籃板，高苑以81：75氣走青年高中，勇闖12強複賽。孫御斌希望肉瘤別影響他太多，想幫球隊打進最終4強，牽著家人進入台北小巨蛋。

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孫御斌在溪湖國中二年級時，有次突然發高燒，同學發現他左膝有塊腫起，他起初只感到疼痛卻不以為意，直到檢查才發現是屬於良性腫瘤的肉瘤，而那時是他人生第一次動刀。

孫御斌國三與隊友陳郁仁等好手，幫助溪湖贏得國中乙級聯賽冠軍，讓他對籃球的愛變得更多。他坦言，「當時冠軍賽隔天，其實我痛到連起床都有困難，但我發現我就是愛打球。」

孫御斌國三、高一又挨2次刀，現在必須定期追蹤病況，醫生都不建議他繼續打球，但無論開刀、復健多麼痛、辛苦，仍擋不住對籃球的熱愛。他說：「爸爸、媽媽都很支持我，只叫我要注意身體狀況，不要太勉強。」

不僅家人給予支持，高苑教練田本玉以及孫御斌昔日國中戰友都不斷給他鼓勵，即使練球累、比賽痛，他還是願意堅持下去，只為了完成站上HBL舞台的夢想，他說：「雖然比賽、練球累，但我開刀、復健更痛，所以不想半途而廢，只要我能跑、能跳一定會繼續在場上。」

至於孫御斌不僅在比賽忍痛，練球自然也是痛到不行，他笑說，「我最討厭跟隊友潘澤銘同組練球，他速度好快，害我都追到很累，但一方面他又會告訴我該怎麼跑戰術，是個有好、有壞的隊友。」

高苑工商193公分的孫御斌因左膝軟骨肉瘤共動刀3次。（記者林岳甫攝）

