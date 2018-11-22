為何不支持京奧正名？ 18歲小將道出沉痛事實

梁恩碩。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕將於11月24日舉行的東京奧運正名公投，年僅18歲的青少年女子網球選手，「小鋼砲」梁恩碩今天也在臉書上發文表示自己的立場。

梁恩碩轉述體育界前輩的說法：「身為運動員，我想讓全世界看到我們的努力，讓所有運動選手能夠好好專心準備賽事，留給我們一個發揮所長的舞台。」希望運動員的出賽權能夠被保障。

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梁恩碩認為，運動員在台灣是弱勢族群，要比一般人付出更多努力，才能有機會在國際上與別人較勁，而運動員「不懂政治卻淪為政治民主下的犠牲者」，運動員的命運以及工作權也得掌握在別人的手中，還會因為一次的公投就決定他們的未來。

最後她指出，運動員就像一般上班族一樣，沒有人希望自己的工作權和薪水被剝奪，眼下的言論只是想捍衛自己的權益，而不是透過公投來決定自己的命運。她希望大家用同理心來看待，讓運動員沒有擔憂，堅持努力，以亮眼的成績來為台灣發聲。所以她不支持正名公投。

梁恩碩是台灣網壇女單新星，她在2018澳洲網球公開賽，於青少年女子組拿下單、雙打的雙料冠軍，更是臺灣首位能夠在大滿貫青少年組女子單打奪冠的選手。另外她也在今年的印尼雅加達巨港亞運拿下女單的銅牌，是台灣睽違60年來首位能在亞運奪牌的女子網球選手。