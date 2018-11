NBA》林書豪驚人效率轟26分 一數據寫生涯新高

林書豪拿26分寫本季新高。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕林書豪今天對暴龍之戰,板凳出發繳出13投11中、包含4記三分彈的高效率表現,單場26分刷新賽季新高,一數據還寫下生涯新高。

《StatMuse》資料顯示,林書豪此役的有效命中率為100%,這是他生涯至今單場超過10次出手中的最佳成績。

有效命中率(eFG%)公式為(總命中數+0.5*三分球的命中數)/ 總出手數,此進階數據加重三分球帶來的得分效益,是評估球員的進攻指標之一。





