NBA》林書豪驚人效率轟26分 一數據寫生涯新高

林書豪拿26分寫本季新高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天對暴龍之戰，板凳出發繳出13投11中、包含4記三分彈的高效率表現，單場26分刷新賽季新高，一數據還寫下生涯新高。

《StatMuse》資料顯示，林書豪此役的有效命中率為100%，這是他生涯至今單場超過10次出手中的最佳成績。

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有效命中率（eFG%）公式為（總命中數＋0.5*三分球的命中數）/ 總出手數，此進階數據加重三分球帶來的得分效益，是評估球員的進攻指標之一。





Jeremy Lin scored a season-high 26 points on 11-13 FG, 4-5 3P for a 100.0 eFG% - the highest he's ever had in a game with 10+ FGA in his career. #TrueToAtlanta



https://t.co/mgZz066rAV pic.twitter.com/jTAU0tCMQz — StatMuse （@statmuse） 2018年11月22日

林書豪的母親此戰親臨現場觀看，此戰他繳出全隊最高的26分亮眼表現，41歲老將卡特（Vince Carter）生涯2萬5000分達陣，但老鷹仍以108：124不敵暴龍，吞下9連敗。





林書豪母親到場觀賽。（取自IG）