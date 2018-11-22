UBA》 25日醒吾科大開打 國體力拚衛冕、文化女籃直指5連霸

佛光球員羅培甄、羅培儀。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽將在25日開打，男子組率先在醒吾科大登場，女子組則在12月10日於台灣大學開打，冠軍隊伍將前往澳洲移訓。

男子組賽事25將在醒吾科大登場，且首日就上演去年冠軍戰戲碼，由國立體大出戰健行科大，衛冕軍國立體大隊長楊盛硯表示，球隊目標8強，之後再一步一步往前走。

請繼續往下閱讀...

去年挑戰衛冕失利，健行科大射手謝亞軒則說，第一場就要對上去年冠軍，希望能夠贏球提升全隊士氣，而他身為學長也期待能和學弟們多溝通、多開口，一起成長。

女子組12月10日在台灣大學登場，衛冕軍文化大學徐玉蓮則喊出目標5連霸，「完成4連霸後，球隊已經在為5連霸做準備。」

至於備受關注的佛光姊妹花羅培甄、羅培儀成為外界關注焦點，羅培甄表示，平常都會和妹妹一起分享交流在場上的感覺，她也希望妹妹上大學後能維持過去的射手本色，用外線火力幫助球隊；兩人也設立目標，希望在大學時期至少能一起拿下一座冠軍。

UBA開賽記者會上邀請選手和來賓一起玩抖音。（記者粘藐云攝）

ＵＢＡ開賽記者會上邀請選手和來賓一起玩抖音。（（記者粘藐云攝）

ＵＢＡ將在２５日開打，今舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

ＵＢＡ將在２５日開打，今舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

ＵＢＡ開賽記者會上邀請選手和來賓一起玩抖音。（記者粘藐云攝）