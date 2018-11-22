HBL》光復團隊14顆三分球擊敗南湖 保住晉級12強機會

光復喬楚瑜（中）攻下全隊次高16分外帶14籃板。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中「眼鏡俠」喬楚瑜、「網美」徐允城今日合力貢獻35分，搭配團隊精準三分球，以85：73氣走南湖高中，保住晉級12強的機會。

198公分的喬楚瑜今日10次出手、命中5球，攻下全隊次高16分外帶14籃板，他對自己表現還不滿意，發下豪語要在明對三民家商之戰力拚「雙廿」成績單。主帥陳定杰認為，喬楚瑜過去最欠缺就是企圖心，如今能嗆聲要繳出「雙廿」，代表他已經進步許多。

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隊長徐允城在三分線出手10次、命中6球，攻下全隊最高19分，但他自認是陣中防守大鎖，對自己此仗防守表現並不滿意。至於陳定杰還爆料，徐允城在球隊有「妹妹」、「網美」等綽號，因為很少有男生拍照還會開美肌。

南湖隊長盧冠廷飆進5顆三分球，攻下21分，射手許敬恩更飆進29分，無奈光復三分球命中率高達39％，南湖只能吞下預賽首敗。

光復、南湖戰績同為1勝1敗，若今日三民家商敗給能仁家商，南湖將確定晉級複賽，而光復只要明天對三民輸18分以內，也能取得隊史第2張複賽門票。

南湖周易暹（右）防守光復喬楚瑜（左）。（記者王藝菘攝）

光復楊淇詠（右）帶球上籃，南湖球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

南湖陳威豪（左）帶球上籃，光復球員出手防阻。（記者王藝菘攝）

南湖盧冠廷。（記者王藝菘攝）