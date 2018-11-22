SBL》達欣梅奧受傷休兵 璞園雙洋將發威奪本季首勝

達欣隊洋將梅奧受傷休兵。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕SBL第二週今繼續於桃園巨蛋點燃戰火，首週未能開胡的璞園和達欣碰頭，達欣洋將梅奧因膝蓋韌帶發炎缺陣，璞園雙洋將發威，瓊斯攻下27分、9籃板，麥克則攻下18分、17籃板，聯手率隊105：77大勝達欣，收下本季首勝。

開賽雙方形成拉鋸戰，但達欣大洋將麥克連快速陷入犯規麻煩，提前三犯退場，加上梅奧受傷，第二節被迫使用全本土迎敵。璞園趁勢猛攻，從首節尾聲拉出一波13：2的攻勢，拉開差距。半場打完，璞園53：36大幅領先。

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璞園小將瓊斯打得活耀，利用對位的優勢，半場就進帳17分、6籃板，大洋將麥克則繳出13分、10籃板的「雙十」成績單。達欣則以林宜輝11分表現最出色。

易籃再戰，達欣試圖放慢節奏，由麥克連單打禁區，但效果不佳。璞園利用達欣失誤，頻頻發動快攻，第三節中段拉出一波9：2的小高潮，將分差拉大到20分，奠定勝基。

達欣在第三節尾聲至末節初，變換防守陣型收到效果，回敬一波15：4的高潮，一度將分差拉近至13分，可惜最終反撲功虧一簣，吞下開季二連敗。

達欣隊洋將梅奧受傷休兵，沒有登錄。（記者陳志曲攝）

瓊斯強攻籃框。（記者陳志曲攝）

麥克強攻籃框。（記者陳志曲攝）

麥克連進攻籃框。（記者陳志曲攝）

桃園璞園教練麥班達。（記者陳志曲攝）

台北達欣教練范耿祥。（記者陳志曲攝）