HBL》能仁輕鬆轟119分大勝三民 帶南湖晉級12強複賽

能仁家商林彥廷（中）帶球上籃，三民家商球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕奪冠熱門能仁家商今天在107學年度HBL男子甲級16強預賽，「雙槍」林彥廷、丁冠皓都拿20分，板凳出發李承恩更轟29分，率隊以119：60打垮三民家商，確定晉級12強複賽，也助南湖高中晉級。

能仁本季戰力平均，尤其3位U18國手林彥廷、丁冠皓及高錦瑋更是絕對主力。即使此戰因領先幅度大，3人皆是小試身手。其中，林彥廷上場15分35秒，就拿到20分、4抄截、3籃板，丁冠皓則是20分、7籃板及5助攻，高錦瑋4分、6助攻。李承恩把握表現機會，出手18次、命中12球，轟進生涯HBL新高29分外帶9籃板、3助攻，另一替補後衛游艾喆6分、11助攻。

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能仁以2連勝取得12強門票，南湖今日雖以73：85不敵光復高中，但他們首戰以25分之差大勝三民家商，即使三民明天擊敗光復，使南湖、光復、三民戰績皆為1勝2敗，南湖與兩隊比較得失分為+13分，確定立於不敗之地。至於三民想晉級，就必須在明天贏光復19分，才能搭上晉級列車。

能仁家商丁冠皓拿20分。（記者王藝菘攝）

能仁家商帶球王翊帆（右）籃，三民家商求援防阻不及。（記者王藝菘攝）