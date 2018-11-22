出征國際賽看到會旗沒歸屬感...「光頭神舉」再發文挺東奧正名

排球選手光頭神舉黃培閎再次發文談東奧正名公投。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕東奧正名公投前夕，不少運動員紛紛出面發聲，主張反公投捍衛參賽權益，對此，旅外的排球選手黃培閎於臉書再次發文力挺正名運動，他認為名字重不重要，其實沒有標準答案，但過去他代表台灣到國外比賽，看著非國旗而是會旗，完全沒有任何情緒及歸屬感。

東奧正名議題拋出後正反意見交鋒，黃培閎認為，基本上台灣人民的共識是一致，「就是不管支不支持這次正名公投，絕大部分台灣人不喜歡Chinese Taipei 這個名字，有愈來愈多人跟我一樣，覺得應該勇敢站出來發聲，我覺得這已經是非常讓人感動的進展了，因為這是第一次大家真正地、開始思考著這個名字背後的真實意義。」

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黃培閎表示，「我們不願意繼續被叫 Chinese Taipei，我們不喜歡這個名字，是我對這次公投的態度。」黃培閎認為，名字重不重要，其實沒有標準答案，就看每個人心中的價值取捨，可能有的人覺得拿著什麼旗、奏什麼歌其實也沒差，中華台北會旗跟奧會會旗也沒有太大的不一樣，但他回憶起2016年和台灣男排國家隊出征歐洲參加世界聯賽，雖然他以代表台灣出賽為榮，但對於頭頂上掛的會旗卻一點感覺也沒有。

黃培閎透露出自己身為選手出賽的心聲，這也是他支持正名的原因，對於其他出面反公投的運動員，黃培閎表示尊重，「我對台灣運動員有很深的同理和同情，真心希望社會大眾不要對站出來反對正名的運動員，有過多的責難，如果大家能理解運動員成長的過程、長期被灌輸的觀念，還有和奧會、協會間的權力結構、人情包袱，就會比較容易釋懷。」

黃培閎由於賽季仍在進行中，無法從歐洲返台投票，但他在文末寫道，「11/24，希望在台灣的你們都會去投票，也邀請大家和我一起同意13、14、15公投案，台灣和同志都有權利爭取自己的名字和身分認同，讓我們一起努力，讓台灣成為更自由、平等、有愛的國家。」





