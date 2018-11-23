HBL預賽關鍵最後一天 今日賽事預告與轉播

高苑工商簡賀宇（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

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今天NBA因感恩節休戰一日，不過仍有一整天的國內籃球賽事。首先是高中籃球聯賽，預賽來到最後一天，除了D組已經結束賽程之外，許多學校都將面臨關鍵一戰，今年捲土重來的三民家商預賽一勝未得，將面對光復高中力求一線生機。雙雙吞下2敗的青年高中、宜蘭高中將碰頭，來爭奪A組最後一張12強門票。

C組的基商、治平也分別吞下2敗，將爭取最後晉級機會。壓軸的則是預賽開打至今尚未嚐過輸球滋味的松山高中、高苑工商，兩大HBL強權的表現勢必精采可期，球迷千萬別錯過。

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SBL則有兩場比賽進行，由昨天大分差獲勝的璞園面對台啤，金酒也將迎戰台銀，金酒洋將貝斯在昨晚有相當亮眼的表現，最新消息請鎖定自由體育。

HBL預賽

14：00 青年高中 vs. 宜蘭高中

15：40 基隆商工 vs. 治平高中

17：20 東山高中 vs. 東泰高中

19：00 松山高中 vs. 高苑工商

地點：台北市立體育館1樓

轉播：FOX體育、FOX體育3台

SBL例行賽

18：00 台啤 vs. 璞園

20：00 金酒 vs. 台銀

地點：桃園巨蛋

轉播：WinTV綜合台

高苑工商簡賀宇（中）。（資料照，記者陳志曲攝）