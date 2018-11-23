挺台灣正名！運動員若丟參賽權 他霸氣提供月薪6萬保障教練職

東奧正名近來引起正反方攻防。圖為示意圖。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕東奧正名公投近來正反兩方攻防不斷，反方擔心運動員會因此丟失參賽權，對此昨一名國內健身機構負責人公開喊話，他支持正名公投，而且公投若通過，不論中華奧會是否提出申請，但只要參賽權被影響，他願提供所有符合2020東奧參賽資格門檻的選手，一份月收入6萬元以上、保障一年的教練工作。

網友「kuroda」是國內健身機構「KAT Fitness」負責人周博陽，他昨深夜在PTT八卦版發文，表示自己在世界各地活動時，有感台灣經常遭到打壓以及矮化，因此他支持東奧正名，但是，他也不願見運動員可能一生只有一次的參賽權被犧牲。

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他喊話，願意提供所有符合2020東京奧運參賽資格門檻的選手，一份月收入6萬元以上、保證一年的教練工作，而前面的各種培訓費用粗估約15萬元，也不需支付，若需要延長培訓，他也會負擔吸收所有的培訓費用。他說，以2012年敦奧台灣有44人、2016年里約奧運58人符合參賽門檻來看，2020年他這筆金額他負擔得起，並也貼上各項課程與演講活動的照片證明。

周博陽說：「月收入6萬元和15萬元培訓費用，對熱門項目的明星球員是九牛一毛，但我相信對很多冷門項目的運動員很有幫助。」而且他認為，經過培訓後，運動員取得一技之長，更有能力透過專業賺取溫飽。

文章一出立刻被鄉民推爆：「這不推不行，謝謝你！我們是台灣隊！」「推你！最實質的幫助！」、「你這計劃有專款的話我會小額贊助」、「有能力提供幫助太棒了」、「你幫政府做要做的事」。