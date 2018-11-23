羽球》戴資穎球后寶座破百週 4項第一積分破十萬大關

戴資穎生涯球后週數累積至102週。（資料照，BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布本週最新世界排名以及積分，台灣羽球一姐戴資穎生涯球后週數來到102週，男、女單、男雙和混雙第一的世界積分雙雙突破10萬分。

世界球后戴資穎雖然在香港羽球公開賽四強戰中傷退，無緣完成3連霸，但是在8強演出大逆轉擊敗新科世錦賽冠軍瑪琳（Carolina Marin），令人印象深刻，而最辛積分從原本的101667降至100267分，去年香港賽冠軍積分9200分過期，由馬來西亞大師賽亞軍積分7800分來取代，遙遙領先排名第二日本山口茜的85413分，第三名為中國陳雨菲，今年世錦賽冠軍、西班牙女將瑪琳從第5名升至第4名，日本奧原希望爬到第5，原本排名第4的印度一姐辛度（PV Sindhu）跌了2個名次，掉到第6名。

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第7名至第10名依序為中國何冰嬌、泰國一姐依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度前球后賽娜（Saina Nehwal）和南韓一姐成池鉉。

男單方面，球王仍是桃田賢斗，積分達100870分，中國石宇奇排在第2，台灣一哥周天成仍是第3，第四名至第10名為丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），中國好手諶龍、南韓孫完虎、印尼選手金廷（Anthony Ginting）、印度斯理坎特（Kidambi Srikanth），日本西本拳太排升2名來到第9名，印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）排第10名。

球王桃田賢斗。（資料照，法新社）

印尼第一男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）和蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）以106283積分排名第一，而中國混雙組合鄭思維／黃雅瓊積分達108600分，積分逼近11萬大關。

印尼世界第一男雙吉地安和蘇卡穆約。（資料照，法新社）

中國混雙組合鄭思維／黃雅瓊。（資料照，美聯社）