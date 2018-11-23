NBA》灰熊馬刺之戰裁判報告出爐 艾德瑞吉有苦說不出

馬刺前鋒艾德瑞吉（美聯社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方比賽倒數兩分鐘裁判報告今出爐，昨日的馬刺與灰熊之戰，報告顯示，M.蓋索（Marc Gasol）的確在比賽最後一波進攻時有下手犯規，但是裁判漏吹了這一次犯規。

根據馬刺特派記者Paul Garcia指出，前一波灰熊的進攻的確造成了蓋伊（Rudy Gay）的犯規，裁判也確實沒有誤判，但是相反的在馬刺進攻時，灰熊也同樣有犯規動作，但裁判卻沒有判罰，讓灰熊以罰球絕殺了比賽。

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賽後記者訪問到德羅森（DeMar DeRozan）時他就顯得相當不滿，他表示:「M.蓋索很明顯的在最後一波犯規了，雖然這只是我的個人意見，但我認為每個人的想法應該都跟我一樣，但事情都已經過了，我們也無法改變輸球的事實。」

艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）做為當事者就顯得非常低調，從訪問中可以看出他雖然覺得有犯規，但是他沒有明確的抨擊裁判，但也能感受到他的不滿。

不只德羅森，美國體育專欄作家Skip Bayless也在推特上發文認為M.蓋索有明顯的犯規動作。

Spurs just lost to Memphis because 1） Rudy Gay made a dumb foul on MGasol and he made both clutch free throws and 2） MGasol clearly fouled LaMarcus Aldridge on a last-second 3. NO CALL. Refs respect MGasol ... Rudy Gay, not so much. Spurs have come to this, even at home. — Skip Bayless （@RealSkipBayless） 2018年11月22日

而馬刺在輸球後勝率跌破五成，灰熊則是以五連勝登頂西區龍頭，在競爭激烈的西區，每一場勝利都很重要，尤其這種關鍵時刻的誤判，決定了比賽的勝負，並不是球迷所樂見的。