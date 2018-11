NBA》灰熊馬刺之戰裁判報告出爐 艾德瑞吉有苦說不出

馬刺前鋒艾德瑞吉(美聯社,資料照)

〔體育中心/綜合報導〕NBA官方比賽倒數兩分鐘裁判報告今出爐,昨日的馬刺與灰熊之戰,報告顯示,M.蓋索(Marc Gasol)的確在比賽最後一波進攻時有下手犯規,但是裁判漏吹了這一次犯規。

根據馬刺特派記者Paul Garcia指出,前一波灰熊的進攻的確造成了蓋伊(Rudy Gay)的犯規,裁判也確實沒有誤判,但是相反的在馬刺進攻時,灰熊也同樣有犯規動作,但裁判卻沒有判罰,讓灰熊以罰球絕殺了比賽。

賽後記者訪問到德羅森(DeMar DeRozan)時他就顯得相當不滿,他表示:「M.蓋索很明顯的在最後一波犯規了,雖然這只是我的個人意見,但我認為每個人的想法應該都跟我一樣,但事情都已經過了,我們也無法改變輸球的事實。」

艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)做為當事者就顯得非常低調,從訪問中可以看出他雖然覺得有犯規,但是他沒有明確的抨擊裁判,但也能感受到他的不滿。

不只德羅森,美國體育專欄作家Skip Bayless也在推特上發文認為M.蓋索有明顯的犯規動作。

Spurs just lost to Memphis because 1) Rudy Gay made a dumb foul on MGasol and he made both clutch free throws and 2) MGasol clearly fouled LaMarcus Aldridge on a last-second 3. NO CALL. Refs respect MGasol ... Rudy Gay, not so much. Spurs have come to this, even at home.