MLB》「雷神」交易一觸即發？美媒推薦這五隊買他

辛德加德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕最近大都會隊強投「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）頻頻被捲入交易傳聞中，而《Yahoo Sports》的記者Mark Townsend也在日前撰文提出了他認為五支該去搶購辛德加德的球隊。

首先是美聯西區強權的太空人隊。今年他們將可能面臨到輪值中生代主力摩頓（Charlie Morton）和凱可（Dallas Keuchel）都離隊的情況，而麥卡勒（Lance McCullers）又將因為肘傷缺席明年球季，在先發投手陣容這塊將會有大問題，而太空人也有足夠豐盛的農場可以提出優渥的價碼來爭取辛德加德。

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另外儘管小熊有海默斯（Cole Hamels）、萊斯特（Jon Lester）、達比修有，輪值還是被認為有不穩定因素在，而辛德加德這樣的頂級投手將能解決問題。他們也有很多野手可以作為交易籌碼，如哈普（Ian Happ），甚至有可能是布萊恩（Kris Bryant）。

釀酒人也是先發陣容較為不足的球隊，因此他們不得不使用大量的後援投手，過去他們也曾向大都會索求過新科國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）；另外道奇隊同樣也被認為可以去爭取辛德加德，去補上奪冠的最後拼圖。

最後則是教士隊，他們有著聯盟中非一即二的強大農場，不但是未來數年內重返競爭行列的利器，更能提出具足夠吸引力的包裹給大都會。