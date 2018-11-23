NBA》能力不下K湯！湖人、快艇捧頂薪招募公鹿神射手

米德爾頓（右）是公鹿中堅份子。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿目前戰績高居東部第二，陣中前鋒米德爾頓（Khris Middleton）今年繳出明星級數據，明年夏天即將成為自由球員，傳聞洛杉磯雙雄湖人和快艇都對他很感興趣，可能獲得一份頂薪合約。

米德爾頓本賽季持續與字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）連手帶公鹿打出亮眼戰績。目前場均19.3分，5.4個籃板，4.4次助攻，此外場均三分命中３.1顆排在聯盟第6位，42.3%名列聯盟30，三分球能力出色，也有優秀防守，是聯盟頂尖3D球員，

請繼續往下閱讀...

米德爾頓今年薪水1300萬美元，明年夏天有權跳脫合約成為自由球員，外界預測如果跳脫合約身價會翻倍，有望拿到一紙4到5年、總價1.4億以上的頂薪，一名總管相信，他的能力並不下於勇士隊K.湯普森（Klay Thompson）。

這名總管說到：「他和K湯一樣是優秀的兩翼球員，同時是優秀的射手以及防守者，甚至是一個更好的組織進攻者。」

傳言湖人和快艇都已將米德爾頓放入招募名單，米德爾頓坦言他很開心聽到自己的高評價，但他不願多談未來薪水：「現階段我不去想那麼多，作好每一天，別被無關緊要的事情分散注意力。」