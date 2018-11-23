MLB》哈普物美價廉 成多隊補強主要目標

今年投入自由市場的左投哈普（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕許多球隊包括洋基、藍鳥、天使、釀酒人、費城人和太空人都想要爭奪今年投入自由市場的先發左投哈普（J. A. Happ）。

哈普今年賽季在洋基和藍鳥總共投出17勝6敗，ERA3.65和生涯新高的193次三振，他在後半季在被交易至洋基後的成績是驚人的7勝0敗，ERA2.69的成績。

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洋基先前已經從水手隊交易來左投派克斯頓（ James Paxton）若在簽下哈普就能拼湊出一套完整的先發輪值，同時哈普在洋基隊適應良好也是洋基想簽回他的原因之一。

而他先前待過的其他球隊也想簽下他，費城人老闆先前表示今年想要砸大錢補強球隊陣容，希望能在2011年後再度重返季後賽，而哈普之前在費城人的ERA僅3.11，是補強先發輪值很好的選擇。

哈普則在太空人待了三季，成績是不盡理想的4.84，但太空人今年有兩位左投凱可（ Dallas Keuchel）和摩頓（ Charlie Morton）投入自由球員市場 ，先發投手的輪值空出兩個位置，所以太空人對他也虎視眈眈。

釀酒人和天使則是爭取哈普的兩匹黑馬，若先前的球隊簽下了孔賓（Patrick Corbin）或凱可，那他們就很有機會能夠搶下哈普。