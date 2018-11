NBA》好囧！ NFL外接員模仿佛爾茲怪異投籃 （影音）

〔體育中心/綜合報導〕費城狀元佛爾茲(Markelle Fultz)進入NBA後就受到傷勢的困擾,讓他的NBA前兩季十分不順利,尤其是肩膀的傷,讓他得了投籃失憶症,連罰球都投不準。這樣怪異的舉動,被NFL牛仔隊的外接員庫柏(Amari Cooper)拿來作為達陣的得分動作。

今年佛爾茲的投籃姿勢非常奇怪,尤其是在罰球時的假動作騙倒場上所有人的影片更是讓人印象深刻。

Amari Cooper is money from the charity stripe @AmariCooper9 pic.twitter.com/dKbDv1RSJh