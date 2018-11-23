NBA》好囧！ NFL外接員模仿佛爾茲怪異投籃 （影音）

2018/11/23 11:57

〔體育中心／綜合報導〕費城狀元佛爾茲（Markelle Fultz）進入NBA後就受到傷勢的困擾，讓他的NBA前兩季十分不順利，尤其是肩膀的傷，讓他得了投籃失憶症，連罰球都投不準。這樣怪異的舉動，被NFL牛仔隊的外接員庫柏（Amari Cooper）拿來作為達陣的得分動作。

今年佛爾茲的投籃姿勢非常奇怪，尤其是在罰球時的假動作騙倒場上所有人的影片更是讓人印象深刻。


今天在一場NFL達拉斯牛仔對上華盛頓紅皮的比賽裡，牛仔隊在完成一次40碼的成功達陣後，牛仔隊的外接員庫柏（Amari Cooper）決定與他的隊友一起模仿佛爾茲的罰球姿勢作為達陣慶祝動作，這個影片迅速的在網路上引起熱議，連佛爾茲本人都在社群媒體上PO出看模仿影片的動態，看來他本人並不在意這樣的調侃。

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