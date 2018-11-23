MLB》重磅交易來襲？美媒預測洋基將換到克魯伯

克魯伯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《Bleacher Report》的作家Jacob Shafer最近分析了各球隊的需求和參考了可靠的消息後，刊登了一篇文章並預測了今年冬天大聯盟可能會發生的五筆重大交易。

1. 太空人收購瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

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據知名記者Jon Morosi報導，太空人與馬林魚一直有在討論瑞爾穆托的交易，而馬林魚想要的是頂級的新秀，正好太空人農場有塔克（Kyle Tucker）和懷特利（Forrest Whitley）兩位新星。

太空人去年捕手群總共只有0.221的打擊率，而瑞爾穆托去年有著0.825的攻擊指數和21轟，是市場上難得一見的頂級捕手，同時還有兩年控制權。儘管失去頂級新秀換瑞爾穆托代價會很高，但是也能讓太空人重返榮耀。

瑞爾穆托。（資料照，法新社）

2. 洋基換來克魯伯（Corey Kluber）

在換來派克斯頓（James Paxton）後，洋基還有機會用美聯新人王票選第二名的安杜哈爾（Miguel Andujar）來換來另一位王牌。而洋基先前就傳出對兩度美聯塞揚得主的克魯柏有興趣。洋基可以提供安杜哈爾，讓他成為印地安人來年的先發三壘手，另外再多貼幾名潛力新秀給印地安人。

克魯伯。（資料照，今日美國）

3. 洛磯得到阿布瑞尤（Jose Abreu）

古巴強打一壘手阿布瑞尤去年成績有所下滑，但還是轟出了22支全壘打並入選明星賽。而阿布瑞尤與白襪也只剩一年合約，可能會被出清並成為白襪的重建籌碼。

而洛磯隊的主戰一壘手戴斯蒙（Ian Desmond）表現不佳，但是他有外野的手被經驗可以移防並讓出一壘給阿布瑞尤。若能爭取到阿布瑞尤，那洛磯很有希望連續三年打進季後賽。

阿布瑞尤。（資料照，法新社）

另外Shafer還預測洋基會將水土不服的葛雷（Sonny Gray）送往大都會，以及教士將換來辛德加德（Noah Syndergaard）。